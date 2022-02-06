Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла во второй финал в могуле на ОИ-2022

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла во второй финал в рамках соревнований в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В первом финале она продемонстрировала результат 73,76 балла.

Не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова (70,36). Борьбу за медали продолжат 12 лучших спортсменок. Смирнова точно попадёт в топ-12, Чудинова окажется ниже.

На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко. Медали будут разыграны по итогам третьего финала, который начнётся в 15:40.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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