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Климов и Садреев — в топ-10 турнира по прыжкам с трамплина на ОИ после первой попытки

Климов и Садреев — в топ-10 турнира по прыжкам с трамплина на ОИ после первой попытки
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Российские прыгуны с трамплина Евгений Климов и Данил Садреев входят в топ-10 после первой попытки на трамплине HS-106. Климов с прыжком на 104 метра занимает четвёртое место, Садреев с самым дальним прыжком дня на 107,5 метра – седьмой. Также во вторую попытку квалифицировался Роман Трофимов – 97,5 метра и 29-й результат.

Россиянин Михаил Назаров с прыжком на 97 метров стал 32-м и завершил соревнования.

Выиграл первую попытку японец Рёю Кобаяси, вторым стал словенец Петер Превц, третьим – представитель Польши Камиль Стох. Климов уступает поляку 1,3 балла, Садреев – 2,2 балла.

Вторая попытка в прыжках с трамплина начнётся через несколько минут.

Ранее россиянин Климов был лучшим в контрольной тренировке.

Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-106. 1-й раунд
06 февраля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Рёю Кобаяси
Япония
145.4
2
Петер Превц
Словения
139.2
3
Камиль Стох
Польша
136.3