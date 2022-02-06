Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в решающий финал на Олимпиаде

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова пробилась в третий финал соревнований в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Во втором финале она продемонстрировала результат 78,64 балла.

В третий финал выйдут шесть лучших спортсменок. Смирнова в их число точно попадёт.

По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко. Начало решающего финала запланировано на 15:40 мск.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.