Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в решающий финал на Олимпиаде
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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова пробилась в третий финал соревнований в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Во втором финале она продемонстрировала результат 78,64 балла.
В третий финал выйдут шесть лучших спортсменок. Смирнова в их число точно попадёт.
По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко. Начало решающего финала запланировано на 15:40 мск.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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