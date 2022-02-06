Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась четвёртая попытка в соревнованиях среди саночников.
Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в этом виде программы. Серебро завоевал австриец Вольфганг Киндль. Третий — итальянец Доминик Фишналлер.
Лучшим из россиян стал Роман Репилов. Он занял девятое место по сумме четырёх попыток.
Санный спорт. Пекин, Китай
Олимпийские игры. Мужчины
Одиночные заезды. 4-й заезд
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735.
2. Вольфганг Киндль (Австрия) — отставание 0,160.
3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,951.
4. Феликс Лох (Германия) +1,143.
5. Кристерс Апарйодс (Латвия) +1,318.
6. Макс Лангенхан (Германия) +1,357.
7. Гинтс Берзиньш (Латвия) +1,438.
8. Крис Маздзер (США) +2,642.
9. Роман Репилов (Россия) +2,899.
10. Семён Павличенко (Россия) +2,914...
14. Александр Горбацевич (Россия) +3,866.
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