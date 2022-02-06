Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась четвёртая попытка в соревнованиях среди саночников.

Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в этом виде программы. Серебро завоевал австриец Вольфганг Киндль. Третий — итальянец Доминик Фишналлер.

Лучшим из россиян стал Роман Репилов. Он занял девятое место по сумме четырёх попыток.

Санный спорт. Пекин, Китай

Олимпийские игры. Мужчины

Одиночные заезды. 4-й заезд

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735.

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — отставание 0,160.

3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,951.

4. Феликс Лох (Германия) +1,143.

5. Кристерс Апарйодс (Латвия) +1,318.

6. Макс Лангенхан (Германия) +1,357.

7. Гинтс Берзиньш (Латвия) +1,438.

8. Крис Маздзер (США) +2,642.

9. Роман Репилов (Россия) +2,899.

10. Семён Павличенко (Россия) +2,914...

14. Александр Горбацевич (Россия) +3,866.

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