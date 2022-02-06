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Смирнова красиво зависала в воздухе и позировала с бронзовой наградой. Фото с фристайла ОИ

Смирнова красиво зависала в воздухе и позировала с бронзовой наградой. Фото с фристайла ОИ
Анастасия Смирнова
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Сегодня, 6 февраля, российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграла австралийка Джакара Энтони. Серебряным призёром стала американка Джелин Кауф.

По итогам первого финала не смогла пройти дальше россиянка Полина Чудинова. На этапе квалификации выбыли россиянки Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова рассказала о своих ощущениях после выступлений и планах на ближайшее будущее.

«Я смотрела все спуски. Уважаю соперников. Когда мы едем, то не слышим, как сильно поддерживают нас, ведь у нас там впереди бугры и трамплины. Когда я финишировала, ничего не видела, кроме экрана — сколько мне баллов поставят и какое место займу на данный момент. Я сегодня улетаю с мыслями о своём городе и близких, ведь до Пекина мы тренировались месяц вне дома с другим тренером, поэтому хочу поскорее увидеть своих близких. Планы на ближайшее время – приехать, отдохнуть один день и снова погрузиться в работу, чтобы не терять форму», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

Лучшие кадры с женских соревнований по фристайлу — в фотоподборке «Чемпионата».

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