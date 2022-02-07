Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 7 февраля
Сноуборд, слоупстайл, мужчины
1. Максенс Парро (Канада) — 90,96.
2. Су Имин (Китай) — 88,70.
3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53.
Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины
1. Бит Фойц (Швейцария) — 1.42,69.
2. Жоан Кларе (Франция) — +0,10.
3. Маттиас Майер (Австрия) — +0,16.
Фигурное катание, командные соревнования
1. Россия — 74.
2. США — 65.
3. Япония — 63.
Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины
1. Сара Хектор (Швеция) — 1.55,69.
2. Федерика Бриньоне (Италия) +0,28.
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,72.
Конькобежный спорт, 1500 м, женщины
1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28.
2. Михо Такаги (Япония) +0,44.
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) +1,54.
Биатлон, индивидуальная гонка, женщины
1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2).
Шорт-трек, 500 м, женщины
1. Арианна Фонтана (Италия) — 42.488
2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 42.559.
3. Ким Бутен (Канада) — 42.724.
Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования
1. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5.
2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3.
3. Канада (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус) — 844,6.
Шорт-трек, 1000 м, мужчины
1. Цзывэй Жэнь (Китай) — 1.26,78.
2. Вэньлун Ли (Китай) — 1.29,93.
3. Шаоан Лю (Венгрия) — 1.35,71.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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