Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 7 февраля

Сноуборд, слоупстайл, мужчины

1. Максенс Парро (Канада) — 90,96.

2. Су Имин (Китай) — 88,70.

3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53.

Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины

1. Бит Фойц (Швейцария) — 1.42,69.

2. Жоан Кларе (Франция) — +0,10.

3. Маттиас Майер (Австрия) — +0,16.

Фигурное катание, командные соревнования

1. Россия — 74.

2. США — 65.

3. Япония — 63.



Горнолыжный спорт, гигантский слалом, женщины

1. Сара Хектор (Швеция) — 1.55,69.

2. Федерика Бриньоне (Италия) +0,28.

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,72.



Конькобежный спорт, 1500 м, женщины

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28.

2. Михо Такаги (Япония) +0,44.

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) +1,54.



Биатлон, индивидуальная гонка, женщины

1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2).



Шорт-трек, 500 м, женщины

1. Арианна Фонтана (Италия) — 42.488

2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 42.559.

3. Ким Бутен (Канада) — 42.724.



Прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования

1. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5.

2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3.

3. Канада (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус) — 844,6.



Шорт-трек, 1000 м, мужчины

1. Цзывэй Жэнь (Китай) — 1.26,78.

2. Вэньлун Ли (Китай) — 1.29,93.

3. Шаоан Лю (Венгрия) — 1.35,71.

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