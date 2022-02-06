Губерниев: молодая сборная России выступает блестяще. Показываем нетерпимость к допингу

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении спортсменов из России на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые.



«Стартовали мы просто блестяще. Могли ли мы ожидать борьбы в каждой гонке и соревновании? Говорил, что будем выступать здорово. Медали подсчитаем уже в конце. У нас прекрасная команда. Мы показываем полную нетерпимость к допингу. Молодая команда выигрывает и показывает, что допинг это чёрное зло», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Стоит напомнить, что сегодня, 6 февраля, после победы российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне о допинге его спросил американский журналист. Россиянин резко отреагировал на вопрос.

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