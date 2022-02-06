Губерниев: молодая сборная России выступает блестяще. Показываем нетерпимость к допингу

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении спортсменов из России на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые.
«Стартовали мы просто блестяще. Могли ли мы ожидать борьбы в каждой гонке и соревновании? Говорил, что будем выступать здорово. Медали подсчитаем уже в конце. У нас прекрасная команда. Мы показываем полную нетерпимость к допингу. Молодая команда выигрывает и показывает, что допинг это чёрное зло», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Стоит напомнить, что сегодня, 6 февраля, после победы российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне о допинге его спросил американский журналист. Россиянин резко отреагировал на вопрос.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Выиграй флаг с автографом Большунова! Розыгрыш — в «Инстаграме».
- 6 февраля 2022
-
18:57
-
18:53
-
18:41
-
18:39
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:21
-
18:11
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:34
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:07
-
17:06
-
16:58
-
16:57
-
16:55
-
16:51
-
16:43
-
16:39
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:21
-
16:19
-
16:18
-
16:11
-
16:10