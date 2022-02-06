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В Госдуме подвели итоги первых двух дней Олимпиады. Сборная России третья в общем зачёте

В Госдуме подвели итоги первых двух дней Олимпиады. Сборная России третья в общем зачёте
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о результатах российской сборной на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне после первых двух дней соревнований занимают третье место в общем зачёте. Спортсмены из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

«Первые два дня были непростыми, но успешными. Сегодня был неплохой день, фристайлистка поддержала нас. Надо поздравить ребят, задел есть. Но и есть к чему стремиться. Задачи у нас более амбициозные. Считаю, у сборной России всё будет гораздо лучше, чем кто-либо из наших недругов может предсказать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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