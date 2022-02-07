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Зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, сноуборд: когда начнётся финал в слоупстайле, где смотреть прямой эфир

Сноуборд, Олимпиада — 2022, слоупстайл: когда начнётся финал, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по сноуборду в слоупстайле. Начало запланировано на 7:00 мск.

В прямом эфире финал в слоупстайле покажет телеканал «Матч! Страна».

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После второго дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (2 золотые медали и 1 бронзовая). В активе России 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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