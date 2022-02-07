Шорт-трек, Олимпийские игры, женщины, 500 м: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 м. Четвертьфиналы начнутся в 14:30 мск, полуфиналы — в 15:13. Начало финала запланировано на 15:41.

В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.