Россия вышла на чистое первое место по общему количеству медалей на ОИ-2022

По итогам второго дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине (Китай) сборная России вышла на чистое первое место по общему количеству медалей на Олимпиаде.

У сборной России пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Золото России принёс в скиатлоне лыжник Александр Большунов. Серебряные медали в скиатлоне завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов. По бронзовой медали выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова и биатлонисты, ставшие третьими в смешанной эстафете.

На втором месте по общему количеству медалей находятся сборные Норвегии, Австрии, Италии и Швеции. Они выиграли по три медали.

Неофициальный медальный зачёт ОИ-2022 по количеству медалей:



1. Россия — 5 (1-2-2)

2. Норвегия — 3 (2-0-1)

2. Австрия — 3 (0-2-1)

2. Италия — 3 (0-2-1).

Выиграй флаг ОКР с автографом олимпийского чемпиона Александра Большунова.



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