Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 8 февраля

8 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны 10 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
8 февраля. 4-й день — 10 комплектов медалей
5:45. Фристайл, биг-эйр, женщины («Матч ТВ»).
6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины («Матч ТВ»).
10:41. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
10:48. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
11:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины («Россия 1»).
13:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
14:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины (Первый канал).
15:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины (Первый канал).
15:05. Кёрлинг, микст, финал.
16:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
Фигурное катание
4:15. Мужчины, короткая программа («Россия-1»).
Хоккей. Женщины
16:10. Группа A. 5-й тур. Финляндия — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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