Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 8 февраля

8 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны 10 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

8 февраля. 4-й день — 10 комплектов медалей

5:45. Фристайл, биг-эйр, женщины («Матч ТВ»).

6:00. Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины («Матч ТВ»).

10:41. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

10:48. Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

11:30. Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины («Россия 1»).

13:30. Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

14:47. Лыжные гонки, спринт, финал, женщины (Первый канал).

15:00. Лыжные гонки, спринт, финал, мужчины (Первый канал).

15:05. Кёрлинг, микст, финал.

16:35. Санный спорт, одноместные сани, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).



Фигурное катание

4:15. Мужчины, короткая программа («Россия-1»).



Хоккей. Женщины

16:10. Группа A. 5-й тур. Финляндия — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).

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