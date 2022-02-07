Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Российские конькобежки остались без медалей на 1500 м на ОИ-2022, победила нидерландка

Российские конькобежки остались без медалей на 1500 м на ОИ-2022, победила нидерландка
Комментарии

Российские конькобежки остались без медалей на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Победила Ирен Вюст из Нидерландов, побившая олимпийский рекорд: 1.53,28. Второй с отставанием 0,44 секунды стала японка Михо Такаги. Замкнула тройку другая нидерландка Антуанетта де Йонг.

Елизавета Голубева заняла седьмое место, Евгения Лаленкова — девятое, Елена Сохрякова — 22-е.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28
2. Михо Такаги (Япония) +0,44
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) +1,54
...7. Елизавета Голубева (Россия) +2,02
...9. Евгения Лаленкова (Россия) +2,46
...22. Елена Сохрякова (Россия) +6,30

Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
07 февраля 2022, понедельник. 11:30 МСК
Окончено
1
Ирен Вюст
Нидерланды
1:53.28
2
Михо Такаги
Япония
+0.44
3
Антойнетте де Йонг
Нидерланды
+1.54

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022