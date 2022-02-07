Российские конькобежки остались без медалей на 1500 м на ОИ-2022, победила нидерландка

Российские конькобежки остались без медалей на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Победила Ирен Вюст из Нидерландов, побившая олимпийский рекорд: 1.53,28. Второй с отставанием 0,44 секунды стала японка Михо Такаги. Замкнула тройку другая нидерландка Антуанетта де Йонг.

Елизавета Голубева заняла седьмое место, Евгения Лаленкова — девятое, Елена Сохрякова — 22-е.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28

2. Михо Такаги (Япония) +0,44

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) +1,54

...7. Елизавета Голубева (Россия) +2,02

...9. Евгения Лаленкова (Россия) +2,46

...22. Елена Сохрякова (Россия) +6,30

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