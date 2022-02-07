Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Россиянка Серёгина вышла в полуфинал на 500 м в шорт-треке

Россиянка Серёгина вышла в полуфинал на 500 м в шорт-треке
Комментарии

Российская конькобежка Елена Серёгина вышла в полуфинал соревнований по шорт-треку на 500 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В своём четвертьфинале она заняла второе место благодаря дисквалификации представительницы Нидерландов Сандры Велзебор.

Елена Серёгина, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Елена Серёгина, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Другая россиянка, Софья Просвирнова, не смогла пробиться в полуфинал. В четвертьфинале она нарушила правила и была дисквалифицирована после того, как судьи долго отсматривали эпизод с контактом. В итоге Просвирнова выбыла из соревнований.

Отметим, что полуфинал и финал соревнований также состоятся сегодня, 7 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022