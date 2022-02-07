Россиянка Серёгина вышла в полуфинал на 500 м в шорт-треке
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Российская конькобежка Елена Серёгина вышла в полуфинал соревнований по шорт-треку на 500 м на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В своём четвертьфинале она заняла второе место благодаря дисквалификации представительницы Нидерландов Сандры Велзебор.
Другая россиянка, Софья Просвирнова, не смогла пробиться в полуфинал. В четвертьфинале она нарушила правила и была дисквалифицирована после того, как судьи долго отсматривали эпизод с контактом. В итоге Просвирнова выбыла из соревнований.
Отметим, что полуфинал и финал соревнований также состоятся сегодня, 7 февраля.
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