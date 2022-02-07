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Венгр победил китайцев на дистанции 1000 м в шорт-треке на ОИ, но получил дисквалификацию

Венгр победил китайцев на дистанции 1000 м в шорт-треке на ОИ, но получил дисквалификацию
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Венгерский шорт-трекист Шандор Лю Шаолинь финишировал первым на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В главном финале он показал результат 1.26,74. После финиша его дисквалифицировали. Вторым финишировал представитель Китая Цзывэй Жэнь, который таким образом завоевал золотую медаль. Серебро завоевал другой китаец Вэньлун Ли.

Россияне в данном виде программы не выступали.

Олимпиада-2022 в Пекине (Китай). Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Главный финал
1. Цзывэй Жэнь (Китай) — 1.26,78
2. Вэньлун Ли (Китай) — 1.29,93
3. Шаоан Лю (Венгрия) — 1.35,71
4. Дацзин У (Китай) — 1.42,96
Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — дисквалификация

Олимпиада 2022. Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
07 февраля 2022, понедельник. 16:00 МСК
Окончено
1
Цзывэй Жэнь
Китай
1:26.768
2
Вэньлун Ли
Китай
1:29.917
3
Шаоан Лю
Венгрия
1:35.693

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