Журова: жаль, что Россия не удержала Виктора Ана. Он бы помог нам в шорт-треке советами

Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова прокомментировала то, что шестикратный чемпион ОИ Виктор Ан, который в составе сборной России завоевал три золотые медали на Играх в Сочи, в настоящее время не работает с национальной командой. Он тренирует сборную Китая.

«С шорт-треком вообще всё сложно. Почему-то нам вот часто не везёт со всякими дисквалификациями, нарушениями правил, посчитанными не в нашу пользу, как было в той эстафете смешанной. Всё время какие-то такие нюансы. Но, когда мы очень сильны, нам, конечно, попроще.

Могу сказать, что, когда у нас ещё был Виктор Ан в команде, он давал какие-то очень правильные рекомендации спортсменам. Сейчас у нас есть Семён Елистратов, самый опытный на данный момент. Но, понятно, его на всех спортсменов не хватит. Да ещё и Ан уехал тренировать китайцев. Жаль, что мы не смогли его каким-то образом удержать, заинтересовать. Но он свободный человек, несомненно, может ехать, куда хочет. Но, несомненно, он бы был нам полезен, потому что вот какие-то такие нюансы он особенно хорошо знает», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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