Российская саночница Иванова идёт третьей после первого соревновательного дня на Олимпиаде

Российская саночница Татьяна Иванова показала третий результат в первый день личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

В первой попытке дня Иванова продемонстрировала пятое время, проиграв лидеру 0,388 секунды, во второй — Татьяна заняла третью позицию с отставанием 0,591 секунды.

Олимпийские игры – 2022. Одноместные сани. Женщины. 2-я попытка.

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 58,423 секунды

2. Анна Беррайтер (Германия) — отставание + 0,208

3. Татьяна Иванова (Россия) +0,591...

13. Юлия Таубитц (Германия) + 1,595…

24. Виктория Демченко (Россия) +5,510.

Отметим, что чемпионка мира немка Юлия Таубитц, лидировавшая после первой попытки, допустила ошибку и перевернулась, что отбросило её на 13-е место.

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