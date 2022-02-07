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Российская саночница Иванова идёт третьей после первого соревновательного дня на Олимпиаде

Российская саночница Иванова идёт третьей после первого соревновательного дня на Олимпиаде
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Российская саночница Татьяна Иванова показала третий результат в первый день личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

В первой попытке дня Иванова продемонстрировала пятое время, проиграв лидеру 0,388 секунды, во второй — Татьяна заняла третью позицию с отставанием 0,591 секунды.

Олимпийские игры – 2022. Одноместные сани. Женщины. 2-я попытка.

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 58,423 секунды
2. Анна Беррайтер (Германия) — отставание + 0,208
3. Татьяна Иванова (Россия) +0,591...
13. Юлия Таубитц (Германия) + 1,595…
24. Виктория Демченко (Россия) +5,510.

Отметим, что чемпионка мира немка Юлия Таубитц, лидировавшая после первой попытки, допустила ошибку и перевернулась, что отбросило её на 13-е место.

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Олимпиада 2022. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
07 февраля 2022, понедельник. 16:30 МСК
Окончено
1
Натали Гайзенбергер
Германия
1:56.825
2
Анна Беррайтер
Германия
+0.208
3
Татьяна Иванова
Россия
+0.591
Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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