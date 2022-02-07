Российская саночница Иванова идёт третьей после первого соревновательного дня на Олимпиаде

Российская саночница Татьяна Иванова показала третий результат в первый день личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
В первой попытке дня Иванова продемонстрировала пятое время, проиграв лидеру 0,388 секунды, во второй — Татьяна заняла третью позицию с отставанием 0,591 секунды.
Олимпийские игры – 2022. Одноместные сани. Женщины. 2-я попытка.
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 58,423 секунды
2. Анна Беррайтер (Германия) — отставание + 0,208
3. Татьяна Иванова (Россия) +0,591...
13. Юлия Таубитц (Германия) + 1,595…
24. Виктория Демченко (Россия) +5,510.
Отметим, что чемпионка мира немка Юлия Таубитц, лидировавшая после первой попытки, допустила ошибку и перевернулась, что отбросило её на 13-е место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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