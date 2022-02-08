Фигурное катание, Олимпийские игры, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартуют личные соревнования по фигурному катанию. Мужчины выступят с короткой программой. Начало запланировано на 4:15 мск.

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на телеканале «Россия-1».

Россию в короткой программе представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Ранее Кондратюк стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командном турнире.

После третьего дня соревнований в медальном зачёте Олимпиады в Пекине лидирует Швеция (3 золотые медали). Россия идёт второй (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы).



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