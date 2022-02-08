Фристайл, Олимпийские игры — 2022, биг-эйр: когда начнётся финал, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Финальная попытка начнётся в 5:45 мск.
В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч ТВ».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После третьего дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (3 золотые медали). Россия идёт второй (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы).
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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