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Зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, фристайл: когда начнётся финал в биг-эйре, по какому каналу смотреть

Фристайл, Олимпийские игры — 2022, биг-эйр: когда начнётся финал, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр. Финальная попытка начнётся в 5:45 мск.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч ТВ».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После третьего дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (3 золотые медали). Россия идёт второй (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы).

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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