Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжников в супергиганте. Начало запланировано на 6:00 мск.



В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После третьего дня соревнований в медальном зачёте лидирует Швеция (3 золотые медали). Россия идёт второй (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы).



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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