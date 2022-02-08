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Сноуборд, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, сноуборд: когда начнётся параллельный гигантский слалом, где смотреть

Сноуборд, Олимпиада — 2022: когда начнётся финал, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских и женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Квалификация у женщин начнётся в 5:40 мск, у мужчин — в 6:07.

1/8 финала стартует в 9:30. Финалы начнутся ориентировочно в 10:41. Соревнования в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После третьего дня в медальном зачёте лидирует Швеция (3 золотые медали). Россия идёт второй (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы).

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