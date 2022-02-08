Биатлон, Олимпиада-2022: когда начнётся индивидуальная гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная индивидуальная гонка. Начало соревнований запланировано на 11:30 мск.
В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия-1». На старт выйдут четыре россиянина: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.
В первой гонке Олимпийских игр — смешанной эстафете — сборная России в составе Ульяны Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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