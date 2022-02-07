Хованцев назвал фаворита мужской индивидуальной гонки на ОИ из россиян

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от мужской индивидуальной гонки на Олимпийских играх – 2022, которая пройдёт завтра, 8 февраля.

«Тренеры дают Цветкову стартовать, надеясь, что он хорошо отстреляется. На спринте его заменит Серохвостов. Это наш оптимальный состав из того, что есть.

Шансов на медали у наших ребят больше, чем у девчонок. У этого состава упор сделан на стрельбу. Надо будет чисто отстрелять.

Логинов умеет собираться на дальних дистанциях, поэтому я своё предпочтение отдаю ему.

Серохвостова берегут, потому что он пока не может хорошо отработать все четыре рубежа. Уверен, он прибавит в этом. Хотя по ходу он конкурентоспособен», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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