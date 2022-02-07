Евгений Климов — о серебре сборной России: мне кажется, мы ещё долго не ляжем спать

Российский спортсмен Евгений Климов, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказал о подготовке к Олимпиаде.
«На Олимпиаду комбинезоны новые. С первого Кубка мира до турне у нас было в арсенале два комбинезона, а с турне до Олимпиады один. Мне кажется, мы ещё долго не ляжем спать. У нас есть желание, чтобы наша страна уделала все другие страны. Медаль посвящаю команде, всем нашим болельщикам, родным и близким. Это всё для нашей страны. Напутствие Путина? Да, это было, передаём ему огромный привет.
Мы перед Олимпиадой поменяли баланс лыж, крепление. У меня был достаточно тяжёлый сезон. Я старался и, несмотря на все трудности, отрабатывал прыжок на максимум. Перед Олимпиадой я делал прыжок, и мой инвентарь сработал не так, как должен. После этого мы изменили и сделали перестановку в креплении, и сразу всё пошло в гору», — передаёт слова Климова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 7 февраля 2022
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