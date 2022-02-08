Конькобежный спорт, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 1500 м у мужчин. Начало финала запланировано на 13:30 мск.



В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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