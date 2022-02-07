Видео, на котором Большунов ломает олимпийский пьедестал, стало вирусным в TikTok

Видео с участием лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова набрало почти миллион просмотров в TikTok.

В ролик под трек Mario Kart loss вошёл момент, где Большунов повредил пьедестал во время церемония награждения призёров скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он прыгнул на верхнюю ступень, после чего от неё отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец. Александр попытался её поднять, но не сумел.

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Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.

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