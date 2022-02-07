Видео, на котором Большунов ломает олимпийский пьедестал, стало вирусным в TikTok

Видео с участием лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова набрало почти миллион просмотров в TikTok.
В ролик под трек Mario Kart loss вошёл момент, где Большунов повредил пьедестал во время церемония награждения призёров скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он прыгнул на верхнюю ступень, после чего от неё отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец. Александр попытался её поднять, но не сумел.
Права на видео принадлежат ООО «Телеспорт Медиа»
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.
2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 7 февраля 2022
-
19:17
-
19:17
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:34
-
18:33
-
18:31
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
17:52
-
17:30
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:39
-
16:38
-
16:33
-
16:30