Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся спринт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования в лыжных гонках. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Квалификация у женщин начнётся в 11:00 мск, у мужчин — в 11:50.

Четвертьфиналы стартуют в 13:30. Финалы ориентировочно начнутся в 14:47. В прямом эфире спринтерские гонки покажет Первый канал.

В мужской гонке примут участие четыре российских лыжника: Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артём Мальцев. В женском спринте выступят: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Вероника Степанова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.