Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся спринт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования в лыжных гонках. Мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Квалификация у женщин начнётся в 11:00 мск, у мужчин — в 11:50.
Четвертьфиналы стартуют в 13:30. Финалы ориентировочно начнутся в 14:47. В прямом эфире спринтерские гонки покажет Первый канал.
В мужской гонке примут участие четыре российских лыжника: Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артём Мальцев. В женском спринте выступят: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Вероника Степанова.
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