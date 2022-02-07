Россия сохраняет лидерство по общему количеству медалей на ОИ-2022

Сборная России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 7 февраля продолжает лидировать в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.

В копилке россиян после четырёх соревновательных дней 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. На втором месте по данному показателю идёт команда Канады, в её активе 6 олимпийских наград: 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы. На третьем месте расположились сборные Италии (1 золото, 3 серебра и 1 бронза) и Нидерландов (2 золота, 2 серебра и 1 бронза) – у них по 5 медалей.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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