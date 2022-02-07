Американский журналист: Вяльбе сразу выгнала бы Спицова, подтащи он норвежцев к Большунову

Американский журналист Натаниэль Херц высказался о тактике сборной России по лыжным гонкам в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где золото завоевал Александр Большунов, а серебро – Денис Спицов.

«Я удивился, увидев Спицова лидером основной группы, когда Большунов шёл в отрыве с Нисканеном. Если бы он подтащил норвежцев, менеджер российской команды (Вяльбе) выгнала бы его сразу после финишной линии. Но если знать, как в итоге сложилась гонка, то, похоже, Спицов понимал, что Большунов готов лучше всех и в любом случае победит. Если бы Денис так и шёл где-то сзади, думая только о партнёре, он бы упустил шанс на серебро. В итоге за ним не удержались уставшие норвежцы. То есть я смотрел и думал: «Парень, ты что делаешь?» Но в итоге они выиграли золото и серебро, пришли на финиш как выжатые лимоны, и никаких негативных эмоций там уже не было», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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