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Евгений Климов: старался не обращать внимания на все эти дисквалификации

Евгений Климов: старался не обращать внимания на все эти дисквалификации
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Российский спортсмен Евгений Климов, завоевавший серебряную медаль в составе сборной России в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, старался не обращать внимания на дисквалификации соперников, не собирается набивать татуировки и готовится к следующим соревнованиям.

«Осознаем, наверное, чуть позже. Я ничего набивать не буду из татуировок, я «чистый».

Я старался не обращать внимания на то, что происходит, на все эти дисквалификации. Боролись до конца, вся команда сделала лучшие прыжки. Ирина, несмотря на это всё, сделала один из лучших прыжков.
Мы согласны с тем, что наша серебряная медаль — это пока главная сенсация Олимпиады для России. Но мы это заслужили. В подтверждение этому предыдущие дни.

Мысли перед соревнованиями на большом трамплине? Прыгать. Это новый трамплин для всех, надеюсь, он нам подойдёт. Я смотрю со стороны, он очень хорошо выглядит. Если сравнивать с 90-метровым, отличия визуально небольшие», — передаёт слова Климова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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Данил Садреев, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Данил Садреев, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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