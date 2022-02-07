Васильев оценил шансы россиян завоевать медали в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от мужской индивидуальной гонки на Олимпийских играх – 2022, которая пройдёт завтра, 8 февраля.
«На индивидуальную гонку ставят тех, кто лучше всех стреляет. Известно, что Серохвостов делает это не очень надёжно. Поэтому его и нет в составе.
У наших ребят хорошие шансы оказаться на подиуме, существенно выше, чем у девушек. Ни в коем случае нельзя допускать лишнего промаха. У Резцовой сегодня было два — минус золото в итоге. Простая арифметика. Не надо торопиться — должна быть борьба за каждый выстрел. Тогда результат не заставит себя ждать», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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- 7 февраля 2022
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