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Разбор командных соревнований в фигурном катании: «Ход коньком» в прямом эфире!

Разбор командных соревнований в фигурном катании: «Ход коньком» в прямом эфире!
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Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прямо сейчас в прямом эфире подкаста «Ход Коньком» подводят итоги командного первенства фигуристов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, золотые медали завоевала сборная России, второе место заняла команда США, тройку призёров замкнула Япония.

Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Командный турнир
Итоговая турнирная таблица

1. Россия — 74.
2. США — 65.
3. Япония — 63.
4. Канада — 53.
5. Китай — 50.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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