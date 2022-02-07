Видео: Большунову вручают золото за победу в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022

Российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову вручили награды за выступление в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Большунов выиграл гонку, завоевав первое личное олимпийское золото. Второе место занял Денис Спицов. Тройку призёров замкнул финн Ийво Нисканен.

Завтра, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 лыжники разыграют медали в коньковом спринте.

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Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.

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