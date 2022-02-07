Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Крянин — о мужском спринте на ОИ: способ доказать, что золото Большунова не случайность

Крянин — о мужском спринте на ОИ: способ доказать, что золото Большунова не случайность
Комментарии

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления сборной России в коньковых спринтах на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я жду борьбы за медали и надеюсь в этом на всю мужскую и всю женскую сборную. Мне не так важно, кто именно выиграет. Хочу, чтобы все четверо были в финале и разыграли первые три места.

Завтрашняя гонка — способ доказать всем, что золото Большунова не случайность. Много говорили про тот случай с Клебо, но в спорте всё непредсказуемо. Произойти может что угодно. Я уверен, он тогда сделал это не специально.

Что касается девушек, то Йохауг нам не соперница. Скорее, шведская лыжница будет на нас оказывать большое давление. Будет очень плотная борьба», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022