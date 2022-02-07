Крянин — о мужском спринте на ОИ: способ доказать, что золото Большунова не случайность

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления сборной России в коньковых спринтах на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Я жду борьбы за медали и надеюсь в этом на всю мужскую и всю женскую сборную. Мне не так важно, кто именно выиграет. Хочу, чтобы все четверо были в финале и разыграли первые три места.
Завтрашняя гонка — способ доказать всем, что золото Большунова не случайность. Много говорили про тот случай с Клебо, но в спорте всё непредсказуемо. Произойти может что угодно. Я уверен, он тогда сделал это не специально.
Что касается девушек, то Йохауг нам не соперница. Скорее, шведская лыжница будет на нас оказывать большое давление. Будет очень плотная борьба», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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