Кершоу объяснил огромное отставание Клебо от Большунова в скиатлоне

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу поделился впечатлениями от мужского скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, второе место занял Денис Спицов, третье – финн Ийво Нисканен. Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо стал 40-м, уступив Большунову более 9 минут.

«Скиатлон у мужчин стал одной из самых диких гонок из всех, что я когда-либо видел. Было скучновато, поскольку уже метров через 15 после начала коньковой части стало понятно, что Большунов уходит за золотом. Но я никогда не видел, чтобы группа была настолько разбита. Даже в 2006 году, когда однозначно было куда больше спортсменов под допингом, разница между 1-м и 38-м была гораздо меньше, чем в этот раз между 1-м и 9-м. При этом обе гонки проводились на высокогорье.

Я был сильно удивлён, что в Пекине такие разрывы. Смотрел гонку, и мне казалось, что у ребят вместо лыж какой-то мусор. Все были жутко уставшими, и не только после финиша, что можно ожидать на Олимпиаде, а во время гонки. Казалось, они чуть ли не пешком идут. Смотришь на лица и на подъёмы, которые не могут осилить лучшие лыжники мира, — все жутко страдали. Все, кроме Большунова и Спицова. Ну и Холунд ещё выглядел солидно. Нечасто видишь, как спортсмены топ-класса проваливаются.

Но в случае с Клебо нужно помнить, что его наилучший шанс взять индивидуальное золото – это завтрашняя спринтерская гонка. Я слышал, что спринтерская трасса здесь тяжёлая, и вы видели состояние снега – как по песку едешь. Кроме того, здесь холод, ветер. Мне жаль расстраивать тех фанатов, которые подумали, что Клебо, когда он начал отставать на классике, развалился на части. Нет, Йоханнес просто в определённый момент отошёл в зону «два плюс» и использовал эту гонку как тренировку. Не забывайте, что норвежцы пережили стресс из-за ковида и приехали в Китай намного позднее, чем планировали. Вокруг команды было много отвлекающего шума. Когда медальный шанс в скиатлоне перестал быть реальным, Клебо тут же выключился. Иногда нужно быть циничным, если ты лучший в мире», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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