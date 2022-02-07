Ирина Роднина рассказала, чего ждёт от мужских прокатов на Олимпиаде-2022
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась ожиданиями от старта мужских соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«В первую очередь всегда жду красивого катания. Насколько красиво катаются, настолько и бывают хорошие результаты. Это взаимосвязано. Мы должны понимать, что перед результатом стоит сумасшедшая работа, надежды, программы, нагрузки, травмы и всё остальное. В этих сложных условиях проблем, болезней спорт выживает и адаптируется», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
20:50
-
20:36
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:17
-
19:17
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:34
-
18:33
-
18:31
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
17:52
-
17:30
-
17:29
-
17:19
Партнерский контент