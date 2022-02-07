Ирина Роднина рассказала, чего ждёт от мужских прокатов на Олимпиаде-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась ожиданиями от старта мужских соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«В первую очередь всегда жду красивого катания. Насколько красиво катаются, настолько и бывают хорошие результаты. Это взаимосвязано. Мы должны понимать, что перед результатом стоит сумасшедшая работа, надежды, программы, нагрузки, травмы и всё остальное. В этих сложных условиях проблем, болезней спорт выживает и адаптируется», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.