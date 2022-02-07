«Возвращаемся в элиту». Роднина — о промежуточных итогах медального зачёта Олимпиады-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала позицию сборной России в медальном зачёте Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). В копилке россиян 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые, они занимают промежуточное второе место.

«Ещё впереди много видов спорта. Но лидерство всегда вдохновляет. Могу сказать по себе, любой спортсмен следит за своим видом спорта, за своими позициями. Но позиция команды ко многому обязывает.

Я из тех лет, когда мы сразу захватывали лидерство. Мне нравится, что мы возвращаемся в элиту, преодолев все сложности, которые нам создавали, которые мы сами себе создавали. Это победный и результативный настрой наших спортсменов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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