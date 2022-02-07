Американский журналист: Большунов сделал из соперников детей или лыжников-студентов

Американский журналист Натаниэль Херц восхитился выступлением россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Большунов уверенно выиграл гонку, второе место занял Денис Спицов, третье – финн Ийво Нисканен.
«Я смотрел гонку, и мне в голову пришла мысль, что Большунов делает из своих соперников то ли детей, то ли лыжников-студентов. Очевидно, что он был с другой планеты. При этом, несмотря на такой отрыв Александра, гонка получилась очень интересной. Большунов провёл прекрасную гонку, он выглядел невероятно и сбросил Нисканена, который, казалось, борется там не на жизнь, а на смерть. Смотреть гонку было весело, хотя не позавидуешь тем, кто её прошёл и в итоге оказался вне подиума. Я после гонки общался с тренерами США, Норвегии, и норвежец Носсум сказал мне, что это вообще тяжелейшая гонка на его памяти», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.
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