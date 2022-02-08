Санный спорт, Олимпийские игры — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по санному спорту. Начало третьей попытки запланировано на 14:50 мск. Финальный старт начнётся в 16:35.
В прямом эфире соревнования саночниц покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Олимпийские игры — 2022. Одноместные сани. Женщины. После двух попыток
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 1.56,825.
2. Анна Беррайтер (Германия) — отставание + 0,208.
3. Татьяна Иванова (Россия) +0,591...
24. Виктория Демченко (Россия) +5,510.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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