Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку на ОИ-2022

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Она пройдёт 8 февраля в 11:30 мск.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины, 20 км.

Старт-лист.

1. Максим Цветков (Россия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

5. Тарьей Бё (Норвегия)

11. Кентен Фийон Майе (Франция)

23. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

26. Эмильен Жаклен (Франция)

28. Антон Смольский (Беларусь)

31. Александр Логинов (Россия)

33. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

44. Бенедикт Долль (Германия)

47. Эдуард Латыпов (Россия)

53. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

56. Карим Халили (Россия).

Отметим, что на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) золото в этой дисциплине завоевал Йоханнес Бё.

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