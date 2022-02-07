Александр Большунов-старший рассказал о душевном успокоении после победы сына на ОИ

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал, что после победы сына в скиатлоне на Играх в Пекине у него наступило душевное успокоение.
«Мы общались с ним постоянно. Смотрю и вижу, в каком он настроении. У него на лице было написано, что он переживает, потому что сезон подготовительный был скомканный, много ситуаций нехороших произошло, отстал намного. Потом вроде всё наладилось, он начал показывать результаты, и вот — олимпийское золото.
Сколько мы его ждали… Слёзы радости и душевное успокоение. Саша тоже уже успокоился. Ещё вчера недосягаемую вершину он преподнёс именно на следующий день после моего дня рождения. Он сказал: «Пап, это тебе подарок ко дню рождения». Я этим горжусь. В детстве всё началось с игры, а он таких высот добился. Благодарен господу богу, Саше, всем тем, кто участвовал в его становлении», — сказал Большунов-старший в эфире «Матч ТВ».
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 7 февраля 2022
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:17
-
19:17
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:34