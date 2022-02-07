Александр Большунов-старший рассказал о душевном успокоении после победы сына на ОИ

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал, что после победы сына в скиатлоне на Играх в Пекине у него наступило душевное успокоение.

«Мы общались с ним постоянно. Смотрю и вижу, в каком он настроении. У него на лице было написано, что он переживает, потому что сезон подготовительный был скомканный, много ситуаций нехороших произошло, отстал намного. Потом вроде всё наладилось, он начал показывать результаты, и вот — олимпийское золото.

Сколько мы его ждали… Слёзы радости и душевное успокоение. Саша тоже уже успокоился. Ещё вчера недосягаемую вершину он преподнёс именно на следующий день после моего дня рождения. Он сказал: «Пап, это тебе подарок ко дню рождения». Я этим горжусь. В детстве всё началось с игры, а он таких высот добился. Благодарен господу богу, Саше, всем тем, кто участвовал в его становлении», — сказал Большунов-старший в эфире «Матч ТВ».

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