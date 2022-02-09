Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 9 февраля

9 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
9 февраля. 5-й день — 6 комплектов медалей
6:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины («Матч ТВ»).
8:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
10:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
16:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м («Матч! Страна»).
16:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины («Матч! Арена»).
Хоккей. Мужчины
11:40. 1-й тур. Группа B. Россия — Швейцария («Россия-1»).
Кёрлинг. Мужчины
15:05. 1-й тур. Россия — США («Матч! Игра»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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