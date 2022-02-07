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Винсент Чжоу не выступит на ОИ-2022 из-за ковида. Он расплакался в обращении к фанатам

Винсент Чжоу не выступит на ОИ-2022 из-за ковида. Он расплакался в обращении к фанатам
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Бронзовый призёр ЧМ-2019 американский фигурист Винсент Чжоу в «Инстаграме» объявил, что повторно получил положительный результат ПЦР-теста. Это не позволит спортсмену принять участие в олимпийском одиночном турнире.

Отметим, что Чжоу успел выступить за сборную США в командном олимпийском турнире, где американцы завоевали серебро.

В видеообращении к болельщикам Чжоу не смог сдержать слёз.

Публикация доступна в «инстаграме» Винсента Чжоу.

Короткие программы на Олимпиаде-2022 мужчины представят завтра, 8 февраля, в 04:15 мск. Произвольная программа намечена на 10 февраля.

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