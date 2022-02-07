Кершоу сравнил методы подготовки Норвегии и России к Олимпийским играм

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу сравнил методы подготовки сборных Норвегии и России к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Норвежцы пошли на риск перед Олимпиадой. Проблема возникла задолго до их катастрофы с коронавирусом. Я когда-то общался с известным норвежским физиологом, профессором, и он переживал за мужскую сборную Норвегии, потому что они отказались от традиционной подготовки на высокогорье. Норвежские лыжники не отправлялись в горы по много раз за год, как это было принято раньше. Вместо этого они проводили не по три недели, а более короткое время на высоте, соответствующей той, где проходят гонки. Профессор выражал сомнения, что это правильный подход. Он мне сказал, что это может быть решающим фактором на Олимпиаде.

Мы знаем, что спортсмены, которые блестяще выглядели на Играх, обычно следовали многолетнему плану подготовки к этим соревнованиям. Они поднимались на высокогорье не только в те сезоны, когда шла Олимпиада, а год за годом. Примечательно, что победившая здесь Йохауг как раз регулярно поднималась на высокогорье. Она была нацелена на Олимпиаду в Пекине и шла к ней, использовала все норвежские наработки прошлых лет и прекрасно выглядела в скиатлоне. У норвежских мужчин была другая тактика. Да, я слышал, что Холунд около пяти недель перед Олимпиадой был на высоте. В принципе, он и выглядел неплохо в скиатлоне, показав четвёртый результат. Но если оценивать всю команду и их подготовку к Олимпиаде…

Понятно, что делать выводы рано и впереди ещё много гонок. Но на месте Носсума и норвежских лыжников я постарался бы отбросить эти тёмные мысли о том, не прогадали ли мы с подготовкой. Россияне выбрали путь Йохауг, год за годом ездили на высокогорье, и они выглядят готовыми. А вот у норвежцев был тяжёлый день, у них были проблемы именно с физическим состоянием. Мы не увидели привычного состояния Клебо, не увидели привычного состояния Рёте. Голберг страдал, но нашёл в себе силы дойти до пятого места. У нынешней мужской команды нет той высокогорной подготовки, которая была у Эстиля, Нортуга, Дели и других лыжников тех времён. Носсум и компания предпочли иной способ подготовки, и нам ещё предстоит понять, даст ли это плоды. После первой гонки ответ очевиден, но соревнования только начинаются», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

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