Елизавета Туктамышева обратилась к Винсенту Чжоу, которому пришлось сняться с Олимпиады

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «Инстаграме» обратилась к американцу Винсенту Чжоу, который ранее сдал положительные ПЦР-тесты и не сможет выступить в одиночном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Чжоу опубликовал в «Инстаграме» трогательное обращение к болельщикам. «Ты станешь ещё сильнее!» — написала Туктамышева в комментариях, прикрепив эмодзи «разбитое сердце».

Туктамышева является запасной сборной России на Олимпиаде-2022. На предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге Елизавета заняла седьмое место.

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