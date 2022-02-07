Елизавета Туктамышева обратилась к Винсенту Чжоу, которому пришлось сняться с Олимпиады
Поделиться
Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «Инстаграме» обратилась к американцу Винсенту Чжоу, который ранее сдал положительные ПЦР-тесты и не сможет выступить в одиночном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Чжоу опубликовал в «Инстаграме» трогательное обращение к болельщикам. «Ты станешь ещё сильнее!» — написала Туктамышева в комментариях, прикрепив эмодзи «разбитое сердце».
Туктамышева является запасной сборной России на Олимпиаде-2022. На предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге Елизавета заняла седьмое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
22:18
-
22:16
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:17
-
19:17
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:34
Партнерский контент