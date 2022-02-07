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Юлия Ступак: всегда очень эмоционирую, а потом остываю

Юлия Ступак: всегда очень эмоционирую, а потом остываю
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Российская лыжница Юлия Ступак, неудачно выступившая в стартовой гонке зимней Олимпиады в Пекине, рассказала о своих эмоциях после финиша.

«Я всегда очень эмоционирую, а потом остываю. Говорю именно то, что чувствую в данный момент. Это не наиграно, не выдавливаю это из себя. Живу так, что делюсь теми чувствами, что сейчас внутри меня – просто не могу по-другому. Я и радуюсь точно так же, порой со слезами, если мне обидно, тоже всегда скажу и не бегаю от этого. Но пару часов пореву и успокаиваюсь.

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Многие думают, ну что там – одна гонка прошла, это не конец света. Действительно, это так. Но мне обидно не оттого, что так пошло именно в скиатлоне, а оттого, что по сезону был такой результат, которого я не ожидала», — сказала Ступак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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