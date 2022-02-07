Норвежские журналисты спросили Спицова о допинге у россиян. Денис ответил

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Денис Спицов ответил норвежскому СМИ на слова о подозрениях в применении допинга россиянами.
«Я воспринимаю это как провокационный вопрос. Мне трудно что-либо сказать по этому поводу. У сборной Норвегии тоже были определённые проблемы с допингом. Глупо подозревать спортсменов, которые выступают за Россию сейчас. Они абсолютно чистые. Мы проходим тесты больше, чем кто-либо в мире. Очень глупо подозревать нас в чём-то», — приводит слова Спицова NRK.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что «Александра Большунова и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде».
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- 7 февраля 2022
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