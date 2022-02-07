Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Ступак — об использовании Спицовым лыж Непряевой: Наташа рада, что Денису это помогло

Ступак — об использовании Спицовым лыж Непряевой: Наташа рада, что Денису это помогло
Комментарии

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как в компании Натальи Непряевой следила за победным для сборной России скиатлоне, где места на двух верхних ступеньках олимпийского пьедестала заняли Александр Большунов и Денис Спицов.

«Смотрели ли мы мужскую гонку? Конечно, как мы могли не поддержать мальчишек? Но смотрели в номерах в Олимпийской деревне, а не на стадионе. Мы дыхание даже затаили, когда смотрели. Конечно, потом порадовались более бурно, когда уже стало понятно, что у Саши Большунова и Дениса Спицова золото и серебро. Мы все обсуждали, что это самая заслуженная и справедливая победа, они просто лучшие!

«Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак «Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак

Знала ли Наташа, что Денис бежит классику на её лыжах? Нет, она только вчера узнала об этом, кажется. Да ради бога, если это поможет другому спортсмену. Она рада, что Денису это действительно помогло», — сказала Ступак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022