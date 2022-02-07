Ступак — об использовании Спицовым лыж Непряевой: Наташа рада, что Денису это помогло

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как в компании Натальи Непряевой следила за победным для сборной России скиатлоне, где места на двух верхних ступеньках олимпийского пьедестала заняли Александр Большунов и Денис Спицов.

«Смотрели ли мы мужскую гонку? Конечно, как мы могли не поддержать мальчишек? Но смотрели в номерах в Олимпийской деревне, а не на стадионе. Мы дыхание даже затаили, когда смотрели. Конечно, потом порадовались более бурно, когда уже стало понятно, что у Саши Большунова и Дениса Спицова золото и серебро. Мы все обсуждали, что это самая заслуженная и справедливая победа, они просто лучшие!

Знала ли Наташа, что Денис бежит классику на её лыжах? Нет, она только вчера узнала об этом, кажется. Да ради бога, если это поможет другому спортсмену. Она рада, что Денису это действительно помогло», — сказала Ступак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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