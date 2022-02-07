Ступак — о поддержке Непряевой: у нас есть особые слова, но не буду выносить их на публику

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что не посетила церемонию награждения Натальи Непряевой серебряной медалью за второе место в скиатлоне, и поведала о доверительных отношениях между подругами по команде.
«Была ли я на награждении Натальи Непряевой? Нет, я же готовлюсь к гонкам, делала запланированную работу. Но это никак не связано с тем, что мне было как-то обидно или что-то в этом роде. Конечно, жаль, что мы с ней не стояли вместе на пьедестале, но думаю, что ещё постоим. Просто не в этот день. Я адекватно оцениваю ситуацию и понимала, что от кого ждать.
Сказала ли она что-то особенное мне после скиатлона? Конечно. У нас есть особые слова поддержки, но я не буду выносить их на широкую публику, чтобы это не стало предметом обсуждения. А прямо перед скиатлоном я ей сказала, что у неё есть все шансы на топ-3. Как ещё оценивать шансы человека, для которого чем круче подъём, тем лучше?
У нас нет места зависти, несмотря на то что лыжные гонки – личный вид спорта. Четыре года назад Наташа первая поздравила меня с бронзовой медалью личного спринта в Пхёнчхане и радовалась, словно сама её завоевала, хотя тогда она стала четвёртой, заняла самое обидное место в спорте. Я не говорю, что мы до конца своих лет будем ходить за ручку как лучшие подруги, но сейчас мы обе рады, что есть друг у друга», — сказала Ступак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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- 7 февраля 2022
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