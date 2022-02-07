«Не было шансов против русских». Дедушка Клебо объяснил поведение внука после скиатлона

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, объяснил поведение внука после скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Спортсмен отказался отвечать на вопросы журналистов и нецензурно высказался о гонке. Напомним, Клебо занял 40-е место, проиграв чемпиону Александру Большунову более 9 минут.
«Йоханнес был раздражён и зол на себя после скиатлона. Поэтому он был чрезвычайно неразговорчив после гонки. В конце концов, Олимпийские игры – это то, к чему он стремился весь сезон. Его эмоции характеризуют ситуацию.
В воскресенье у Йоханнеса не было шансов против русских. Но теперь это в прошлом. Я много разговаривал с Йоханнесом и знаю, что он с уважением относится к конкурентам и их достижениям», — приводит слова Хёсфлота VG.
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- 7 февраля 2022
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